Saku Suurhall Uku Suurhalliks!

SIRJE A. REI kogust

Ka nii võib rikkaks saada

Üks iluasjade kaupmees olevat kümne aastaga miljonäriks saanud. Ta õpetanud papagoi rääkima nii, et see igale naisterahvale, kes tema ärisse sisenenud, öelnud: “Ilus inimene!” Kiitus teeb alati inimese meele rõõmsaks, iseäranis on seda näha edevate naisterahvaste juures, ja rõõmsa meelega ostetakse palju iluasju ning kallist hinnast ei hoolita.

Ja kui veel jutt laiali läheb, et sellel kaupmehel on niisugune tark lind, siis käib seal äris väga palju inimesi, kes iga kord kauba eest ka palju raha sinna jätavad. Et sel viisil raha sissetulek kõige paremini õitseb, on iseenesest mõista.

“Ühele kraam pandiks panna ja panti pandud kraam teisele ära müüa – see on hea äri!” ütles üks mees teisele.

Härra Sumberg, kellest teadis iga mees, et tal vara polnud, elas siiski õige suurel viisil. “Kuidas sa ometi nii uhkesti elada võid, kui sul sugugi vara pole, sellest mina aru ei saa,” ütles talle kord üks sõber. “See on koguni lihtlabane asi! Vaata, ma jätan ikka oma vanad võlad maksmata.”

“Või nii, ja siis uued tasud ilusti ära?” küsis sõber.

“Ei, seda mitte,” ütles härra Sumberg, “need lasen vanaks minna.”

Kõrtsmik kiitles oma külaliste ees, et iga toobi õlle juures, mis ta müüb, viis kopikat kasu saab. Imestades küsisid külalised, kuidas see võimalik saab olla, sest üks toop õlut maksis just viis kopikat. “Vaadake, armsad sõbrad,” vastas kõrtsmik, “ühe kopika saan ma müümise eest mõisniku käest, ühe kopika eest panen ma õllele vett hulka, ühe kopika eest kallan ma õlut vahu tõttu vähem kannu, ühe kopika eest joon ma ise ja ühe kopika eest jätab igaüks õlut kannu sisse järele.”

Mees teisele mehele: “Teie tahate oma peremehe tütre neiu Irma endale naiseks võtta, ta ju väheke inetu?” Mees: “Pole viga, minu omaks saab peale Irma ka firma.”

Üks sõber räägib teisele: “Õigupoolest peaksid kõik naisterahvad rinnas kandma ühte tähte, mille peale on kirjutatud, kui palju nad mehele minnes kaasavara saavad.”

Peremees: “Teie tahate siis minu tütart endale naiseks. On teil ka varandust?” Noormees: “Esialgu veel mitte, aga mul on lootust saada.” Peremees: “Ja kellelt, kui küsida tohib?” Noormees: “Teilt.”

Majaproua: “Ma tahaksin kuulda, mis teie arvate, leitnandihärra: kumba peate teie paremaks, kas armastuse- või rahaabielu?”

Leitnant: “Kui teie seda minult teada soovite, armuline proua, siis pean ma tunnistama: armastusabielu hästi palju rahaga.”

Isa: “Te tahate minu tütart kosida, aga keda nimelt? Mul on neid kolm: noorem, Hilda – 15 000 rubla kaasavara; keskmine, Päivi – 30 000 rubla kaasavara; ja vanem, Enda – 45 000 rubla kaasavara.”

Kosilane: “Kas enam vanemat ei ole?”

Üks rikas advokaat suri ära ja oli kogu oma vara testamendiga hullumajale pärida jätnud. Tema testamendi lõpus seisis ka põhjendus: “Hulludelt olen minagi oma varanduse saanud.”