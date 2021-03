Taotle toetust! PRIAst saab tänasest nädal aega kriisiabi küsida

Toetatavad tegevusvaldkonnad on: piimatõugu lehma kasvatus, seakasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, aiandus, vutikasvatus, lihatõugu veise kasvatus, maheteraviljakasvatus ja mahepõllumajanduslik munakanakasvatus.

Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot. Toetus jaguneb valdkondade vahel järgmiselt:

Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2021. aastal. Taotlejal on võimalik riigiabina saada toetust kuni 225 000 eurot. Kui riigiabi piirmäär on kliendi jaoks täitunud, on tal võimalik saada vähese tähtsusega abina kuni 25 000 eurot. Ühikumäärad selguvad pärast taotluste vastuvõttu. Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt.