Kas teeservituut on kohustuslik, kui kodutee läbib naabri maad?

Läbipääs mõistliku tasu eest

Nii on teeküsimusi lahendatud juba aastast 1993 ja seadus pole kuidagi muutunud. Paragrahv ei ütle, mis vormis peab olema teeküsimus kokku lepitud – see võib olla suuline, kirjalik või notariaalne kokkulepe sõltuvalt osapoolte valikust.

Notariaalse servituudi kokkuleppe eelis on, et see kantakse ka kinnistusraamatusse ja kehtib nii vaidlustamatult ka juhul, kui maatükkide omanikud vahetuvad. Kui me vaatame Eestimaa peale, siis minu hinnangul 95% juhtudel rajanevad juurdepääsud avaliku teeni väljakujunenud taval ja suulistel kokkulepetel.