Algas Eesti suurim vaimse tervise geeniuuring, osalema oodatud 200 000 geenidoonorit

Uuringus osalemiseks kutsutakse kõiki 200 000 geenidoonorit täitma veebiküsimustikku. Iga täidetud küsimustik suurendab tulemuste täpsust, mis omakorda loob suuremat mõju personaameditsiini arengule. “Seni on personaalmeditsiin keskendunud suures osas füüsiliste haiguste paremale diagnoosimisele ja ravile, kuid vaimne tervis on jäänud tagaplaanile,” lisas Lehto.

Kliinilise psühholoogi Anna-Kaisa Oidermaa sõnul ilmneb mõni vaimse tervise probleem elu jooksul ligikaudu 50% inimestest. Depressioon, ärevus, keskendumisraskused ja rahutu uni on ühed sagedamini esinevad vaimse tervise probleemid, millega on paljudel isiklik kokkupuude. “Koroonakriis on toonud vaimse tervise ja heaolu teemad tähelepanu keskmesse. Olukorrad, mida iseloomustab teadmatus ja mille tõttu kaasneb vajadus muutustega kiiresti kohaneda, on paljude inimeste vaimsele tervisele suureks katsumuseks,” tõdes Oidermaa.