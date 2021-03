Kudevate kalade kaitsel astutakse vastu kõigile ohtudele

Jüri Nurk märgib, et nii, nagu väärivad kiitust ja tähelepanu kalakaitsjad, on seda väärt ka nende perekonnad ja lähedased – ilma toetava tagalata pole võimalik peaaegu kõiki tööväliseid tunde jõekallastel veeta.

„Meie töö tulemused on näha neli aastat pärast patrullis käimist,” ütleb Jüri Nurk ning jutustab, et kui kala on saanud ära kudeda, tulevad tema järglased hiljem kudema samasse jõkke.

„Punastel kaladel on niigi elu väga keeruliseks tehtud, sest Eestis on järel üksnes seitse kuni üheksa lõhejõge,” märgib ta.