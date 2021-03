Rakvere linnapea: peab tegema julgeid otsuseid, et Eesti ei jääks ülejäänud maailma jaoks lukku

On ütlemata selge, et kodanikud ootavad riigijuhtidelt selgeid juhiseid ja viimastel tuleb langetada kriitilise tähtsusega otsuseid. Täpselt samamoodi nagu tegi seda eelmisel aastal kriisi alguses Keskerakonna juhi peaminister Jüri Ratase valitsus.

Konkreetne kommunikatsioon, peaministri pöördumised ka televisiooni vahendusel olid head vahendid.

Julged otsused on vajalikud eelkõige seetõttu, et Eesti ei jääks ülejäänud maailma jaoks lukustatuks, mil teised riigid end tasapisi avama hakkavad. Praeguste näitajate püsides on meil seda veel vara loota ning oodatud külalised pole me sellise viirusenäiduga mujalgi.

Julgete otsuste tegemise all ei pea ma silmas pelgalt totaalset äride lukkupanekut, vaid sellega kaasnevaid sihipäraseid toetusi: abi vajavad erasektor, aga samuti füüsilisest isikust ettevõtjad ja teenindussektoris töötavad inimesed, kelle tegevus on samamoodi piirangute tõttu pärsitud.

Lisatoetusi vajavad ka kohalikud omavalitsused, kelle kaasabil on võimalik läbi täiendavate investeeringute majandust elavdada.