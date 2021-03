LASTEGA KODUKONTORIS | Asjatundjate soovitused meelerahu säilitamiseks

“Kodukontoris tuleb teha kolm korda päevas lastele tervislikud toidud, lastega mängida… Üks laps hakkab kooli minema, temaga tuleb teha kooli ettevalmistust ja enda töö peab ka tehtud olema,” kirjeldab Simpson.

Tema sõnul on lapsel raske aru saada, et ema on küll kodus, aga temaga tegelda ei saa. “Võid valida, kas kannatab perekondlik olemine ja suhe lapsega või siis teed öösel tööd. Iga vaba minut lähed tööle, mõtled tööle, millal saad teha, ja seda une arvelt. Nii võib kolm nädalat teha, aga mitte rohkem,” tunnistab ta.

Igatsus sõprade järele

Simpsoni sõnul on esimene nädal lastele isegi põnev, neil on justkui koolivaheaeg. Aga siis tekivad sotsiaalsed vajadused. “Küsivad, kas lähme kellelegi külla, millal lasteaeda saab, igatsevad oma seltskonda ja mänge – seda on näha,” räägib ta.

Ajutiselt aitab, kui lapsed leiavad meelelahutust telerist või arvutist, aga sellel on tagasilöögid. “Mida rohkem nad on kõrvale lükatud, ekraani taga olnud, seda närvilisemad on nad õhtul. Aju on saanud liikuvat pilti liiga palju,” nendib Simpson.

Lapse stressi ennetamisel on väga olulisel kohal see, et vanema enda vajadused saaksid tähelepanu.

Ta töötab riigiametis ja saab teha tööd kodukontoris, aga aeg-ajalt peab käima objektidel. Neil päevil tuleb leida lahendus praegusel ajal paljusid puudutavale probleemile – kes vaatab su laste järele, kui lasteaiad paluvad tungivalt lapsi mitte kohale tuua ja koolid on suletud?

Simpsoni elukaaslane on tööl välismaal ja seepärast peab ta ajutiselt hakkama saama üksi. Päevadel, kui tal tuleb minna kodust välja tööle, viib lapsed lasteaeda vaatamata sellele, et neid seal väga ei oodata.

“Kui lapsed on terved, siis lähevad lasteaeda, kuigi seal pidevalt rõhutatakse, et tooge vaid siis, kui on viimane vajadus,” rääkis ta. “Ühiskonna peal on surve, et ära too, sul on ju ometi kodukontor, aga objektile minnes on mul vajadus ja viin sirge seljaga. Tööd on vaja teha.”

Nõustajad aitavad