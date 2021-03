LASTEGA KODUKONTORIS | Peab ühekorraga olema siin ja seal ja kolmandas kohas ka

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Mees töötab välismaal, vanaema ei saa viiruseohu tõttu hoidjaks kutsuda ja lasteaeda pole lapsed oodatud – kuidas peab üksikema sellises olukorras kahe lapse kõrvalt kodukontoris tööd tegema?

See on suur kunst, et mitte öelda mustkunst. Maalehele räägib üks ajutiselt üksikvanema staatuses naine, kuidas ta praegu hakkama saab.

Lisaks annavad psühholoogid nõu, kuidas lapsevanemad võiksid oma päevakava sättida ja lastega suhelda nii, et keegi ei läheks kodus hulluks. “Kriisiolukorras peab täiskasvanu esikohale seadma enda esmavajadused ja mõtlema, kuidas teha nii, et ka lastel oleks samal ajal turvaline olla, et nad oleksid hoitud,” räägib üks neist.

Kuidas siis nii?