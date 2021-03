Otselennud Ukrainast juba kahe nädala pärast. Politsei põllumeestele: valige hoolikalt välismaalasi, keda tööle võtate!

Ekspert-nõunik selgitas, et iga välismaalasega kaasneb reaalne võimalik majanduslik kulu kuni selleni välja, et kui teda on välja saata, siis tuleb kutsujal ehk tööandjal need kulud ka riigile hüvitada.

„Nii et – valige väga hoolikalt, keda te tööle võtate ja kelle suhtes olete valmis vastutust kandma,“ rääkis ekspert. Ta soovitas otsida töötajaid ise või kasutada teada-tuntud ja usaldusväärseid vahendajaid. Vältida tuleb aga igasuguseid juhupakkumisi, set järjest enam esineb probleeme just selliste juhupakkumistega.

Liis Valk tõi esile, et kolmandate riikide kodanikud pakuvad end ajutiselt tööle küll sotsiaalmeedia kaudu ja telefonkõnedena ja e-maili teel.

„Samas on juhuseid, kus tegemist on kokkumänguga ja need inimesed reaalselt siia Eestisse kohale ei jõua, neil on vaja seda töö tähe all saada viisa ja töötamisõigus ja nad lähevad hoopis teisel eesmärgil teise riiki,“ teatas Liis Valk.