GRAAFIK | COVIDi-haigete ravikulu on üüratu, ühe patsiendi ravikulu oli mullu 123 000 euro

Kõik, kes väidavad, et COVID-19 on nagu gripp või seda pole üldse olemas, võiks järgmisi numbreid lugedes järele mõelda.

COVIDiga haiglasse sattunud ühe inimese keskmine ravikulu ületab gripitüsistuste tõttu eriarstiabi vajava patsiendi ravikulu 12 korda.

Kui aga vaadata kõige tõsisemaid COVIDi-juhtumeid, siis need on erakordselt kallid. Tänavu on üks patsient olnud haiglas jaanuarist peale ning ühe inimese ravikulu on raskete haigusjuhtude puhul vahemikus 40 000–123 000 eurot. Summad, mis Maalehele haigekassast saadetakse, on igas mõttes rabavad.