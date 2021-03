Tuhat kõnet päevas: mida inimesed riigiinfo liinil küsivad?

“Väga paljud helistajad teavad tegelikult oma küsimustele õigeid vastuseid – mida nad tegema peavad, kuidas tuleb käituda. Nad helistavad ja loodavad, et keegi toetab nende mõtet. Inimestel on vaja selget, lihtsat ning julgustavat selgitust ja nõu. Meie oleme koolitatud neid andma,” selgitab Endrikson mulle kiirelt kõnede vahel.

Üks naine sai teada, et ta on lähikontaktne ning on segaduses, mida ta nüüd edasi peab tegema. Olema kodus eneseisolatsioonis ja haigusnähtude ilmnemisel võtma ühendust oma perearstiga.

Lasteaiadirektor on nõutu, mida öelda lapsevanemale, kui rühm on nädala lõpuni isolatsioonis, kuid lapsevanem teatas, et tegi lapsele testi, see on negatiivne ja ta ei kavatsegi last enam kodus hoida. Vabatahtlik julgustab lasteaiadirektorit, et tal on voli otsustada, et rühm peab 10–14 päeva eneseisolatsioonis viibima ja negatiivne test ei anna vanemale õigust last varem aeda tuua.

Riigiinfo telefonile helistatakse praegu ligi tuhat korda päevas. Jaanuaris oli see number veel kaks korda väiksem. Ja just esmaspäeva esimene pool on nädala kiireim aeg.

Teisel pool toru on mures vanaproua, kel täna on koroonavaktsineerimine, kuid ta unustas kellaaja ära. Kuna vabatahtlik taolistele andmetele ligi ei pääse, siis soovitab ta kohe ühendust võtta pere­arstiga.

Helistab noormees, kes eelmise nädala lõpus käis tõbisele ämmale ravimeid viimas. Kaks päeva hiljem sai ämm koroonatesti positiivse tulemuse. “Mul oli mask ees, aga ma aitasin tal seal ikka mingeid asju teha.” Kuna suur osa perekonnast on juba viirust põdenud, uurib mees, kas oleks mõistlik äkki antikehade test teha. Ehk on temagi sümptomiteta põdenud ja isolatsioonis istumisel pole mõtet? Huvi pärast võib inimene antikehade testi teha alati, kuid ka nende leidmisel tuleb pidada kinni määratud eneseisolatsioonist.

Üks kuuekümnendates eluaastates naine küsib, kas kõrgvererõhktõbi on vabatahtliku arvates piisav põhjus, et olla riskirühm ja juba saada koroonavaktsiini. Vabatahtlik soovitab ühendust võtta oma perearstiga.

Positiivse testitulemuse saanu uurib, kui kaua ta on veel nakkusohtlik. Inimene on nakkusohtlik kuni 10 päeva pärast haigusnähtude avaldumist.

Murelik inimene räägib, et tema kaastöötaja käib nohu-köhaga tööl ja väidab, et tegu on ainult külmetusega. Mida teha? Alustuseks rääkida oma tööandjaga.

Küsin, kas on ka “püsikliente”, kes iga päev helistavad. On. Mõni helistab ja küsib näiteks iga jumala päev, milline on nakatumismäär mingis konkreetses linnas või asulas, et siis selle järgi hinnata, kas ta julgeb sel päeval kodust välja minna või mitte.

On muidugi ka neid, kes tahavad lihtsalt rääkida. “Iga päev on mõni, kelle puhul saad aru, et tal ei ole tegelikult midagi küsida. Aga võib-olla tal polegi mitte kellegagi rääkida? See on väga traagiline. Samas niisama vestluspartnerid me olla ei saa, sest samal ajal ootavad inimesed pakiliste küsimustega.”

“Minu jaoks ei ole lihtsalt suuremat karistust, kui olla üksinda kodus,” naerab ta.

Endrikson räägib, et ta on aastaid olnud kaubandusjuht – töötanud näiteks Kaubamaja grupis, Stockmannis, Baltikas. “Viimane aasta on olnud keeruline. Olen hetkel töötu – ettevõte, kus töötasin, sai koroonaga pihta.”

Kuna praegu aega jätkub, otsustas ta uue töö otsimise ajal teha teoks ka oma ammuse unistuse.

“Olen aastaid tuttavatele rääkinud, kuidas ma tahaks olla vabatahtlik näiteks kiirabis. Nähes, mis ümberringi toimub, tundus mulle, et mul on kõik kompetentsid, et juhtida kriisi. Ma olen avanud kauplusi ja saneerinud ettevõtteid, värvanud inimesi, turundanud ja arendanud. Praegu tuleb see kõik mulle kasuks, et hõlpsalt suhelda väga erinevate inimestega.”

Lisaks on kuhugi kuulumine Endriksoni sõnul väga oluline. “Vabatahtlikuna kuulun ma kogukonda. Kui IT-firmad värbavad endale susside, lauatennise väljakute, pitsade ja pallimerega, siis mina arvan, et tööd peaks tegema sellepärast, et see on huvitav, ja lisaks võiks olla selline kogukond, kellega sa saad midagi paremaks teha,” leiab ta.

Endrikson meenutab oma esimest tööpäeva veebruari alguses. “Olin öö vastu seda nii ärevuses, et ainult vaatasin kella. Nagu oleks varase lennuga komandeeringusse läinud. Esimene kõne läks mul tegelikult metsa, ütlesin kogemata, et hoopis häirekeskus kuuleb, aga hoolimata sellest sain inimestega suhtlemisest ja nende aitamisest sellise laengu, et helistasin õhtul õnnetundega 7–8 sõpra läbi.”

Praegu teeb Endrikson vabatahtliku tööd vähemalt kaks korda nädalas. Korraga kas neli tundi või terve tööpäeva.

“Mul on juba hulk tuttavaid, kes helistavad mulle otse, et küsida neidsamu küsimusi. Nad ütlevad, et ei taha koormata 1247 liini,” muigab ta.

Meie vestluse katkestab järjekordne kõne.