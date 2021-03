VIDEOD JA FOTOD | 11minutiline pilootide treening. 5 harjutusega kõik lihased liikuma

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuna suur osa Kanada sõjaväelendureid töötas riigi põhjapoolsetes piirkondades, kus spordisaale polnud, pandi nende jaoks kokku harjutused, mida saab teha ükskõik kus ja millal, vaja pole abivahendeid ega isegi soojendust. Lisaks oli see revolutsiooniliselt lühike — ainult 11 minutit –, mis oli vastuolus toona üldlevinud arvamusega, et sportimisele tuleb kulutada nii palju aega kui võimalik. Tegelikult näitasid uuringud, et higistamisele kulunud ajast palju olulisem on harjutuste sooritamise intensiivsus.