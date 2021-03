Margus Mikomägi: susi sind söögu, kantseliit

Meil on keelevabadus, aga sestpeale saan intervjuust teada, et loomeliidud annavad sisendit, ministeerium annab tugevalt sisendit ja siis valitsuskoalitsioon ka annab sisendit. Valdkondadelt küsitakse sisendit ja need seda ka annavad. Veel saan teada, et ministeerium väga hoolega lepib kokku prioriteete, pakub välja probleemide lahendusi, fokuseerib toetusi ja planeerib RESi.

Tarand küsib palgatõusu kohta ja ta saab teada, et see küsimus on “tema poolt ministrile tõstatatud esimest korda”. Miks ei saa öelda, et esimest korda küsis!?

“Kriisi raames” on “selle seadusega kitsaskohad välja tulnud”, “teise iseloomuga digilahendused tõstavad kultuuri”, “meetmed jagatakse välja” jne.

Ütlen ausalt, et mõistlikke vastuseid justkui üldse ei saa! On õhk ja kantseliit. Kohe nii, et see jutt vajaks tõlki.

Miks on nii, et suure osa poliitikute keel kõliseb tühjalt? Kas sellepärast, et nad ei tunne oma valitud valdkonda? Kas kantseliit on alustava ministri kaitsekilp?

Ei saa olla, sest see vohab ka ammu ametis olevate ametnike keeles. Et teod näiksid suured ja tegelikkusest keegi aru ei saaks?

Proovisin kirjutada, kasutades ainult kantseliiti. Käis üle jõu.

Ilmselt võib selles vallas kodus olevatel poliitikutel ja ametnikel sama raske olla rääkida kantseliidivaba juttu. No vähemalt avalikkuse ees. Sest nii ollakse harjunud ja meie oleme sellega leppinud. Aga leppida ei tohiks!

