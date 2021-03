Üle Eesti laiali veetud koroonapatsientidega uus probleem - kuidas nad koju saavad?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles riigieelarve komisjoni eriistungil, et viimase perioodi viirusse nakatunute kasv on olnud väga kiire. Väike mõju on vaktsineerimisest juba tunda, kuid viimasel kahel nädalal on kahjuks haiglasse jõudnud taas ka rohkem eakaid.

Nakatumise pingerida juhivad Tallinn ja Harjumaa, mis mõjutab väga tugevalt kogu Eesti meditsiinisüsteemi.

Nakatumiskordaja on Sule sõnul kröömikese vähenenud ja see näitab, et piirangud on juba hakanud mõju avaldama.

Kuna haigeid on kohtade puudusel veetud mööda Eestit teistesse haiglatesse, siis on tekkinud tõsine mure, kuidas nad tagasi koju saavad.