Vool haiglatesse kestab ka järgmistel nädalatel

Nakatumise pingerida juhivad Tallinn ja Harjumaa, mis mõjutab väga tugevalt kogu Eesti meditsiinisüsteemi.

Nakatumiskordaja on Sule sõnul kröömikese vähenenud ja see näitab, et piirangud on juba hakanud mõju avaldama.

Nädala algul tõusis haiglaravi vajanud patsientide hulk 711ni ning Sule sõnul on senine päevarekord 93 haiglasse võetud inimest. Kolmapäevase seisuga oli haiglates 691 COVID-patsienti.

Ootame märtsi lõppu

“Praeguseks on selge, et haigus on agressiivsem ja tabab nooremaid inimesi,” sõnas Sule. Haiglate ravivõimekust on aga just see päästnud, et haigestunud on nooremad, kellel väiksem tõenäosus haiglasse sattuda.

Järgmisel kahel nädalal on Sule sõnul praeguste prognooside kohaselt oodata haiglaravi vajajate arvu jätkuvat kasvu.

“Loodame väga, et vähemalt kahe nädala pärast hakkab olukord stabiliseeruma,” sõnas ta.

Regionaalhaigla ülemarst Peep Talving ütles, et viimastel nädalatel on haiglaravi vajanud 5,2% nakatunutest.





“Neist, kes tulevad sisse, vajab osa inimesi intensiivravi, osa läheb edasi teistesse osakondadesse ja süsteem laieneb pidevalt,” selgitas ta. Voodikohti jagub haiglates seetõttu, et haiglad on eskaleerunud ja neid juurde loonud. Endiselt on kohtadest suurem mure personaliga, keda otsitakse kõikjalt juurde. Töötajad saavad ka lisatasu, sest see on Talvingu sõnul ainus viis veenda neid tegema kaitseriietuses ülipikki tööpäevi.

Personalipuudusest rääkides ütles Lääne-Tallinna haigla juht Arkadi Popov, et vajatakse vähegi kvalifitseeritud isikuid ja nende leidmisega iga päev ka tegeldakse. Juba mõnda aega on COVIDi-osakondadesse appi läinud teiste alade spetsialistid, olgu siis ortopeedid või günekoloogid.

Arkadi Popov ei öelnud ära ka vabatahtlikest teistest valdkondadest, kuid leidis, et nende abi võib pigem vaja minna näiteks suuremahulise vaktsineerimise läbiviimisel, kui on vaja nimekirjades järge pidada ja inimesi õigesse kohta suunata.