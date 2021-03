Kuidas suhtute praegusel ajal reisimisse?

Küsitluses osalenute seas leidus inimesi, kes arvasid, et tööreisid on põhjendatavad, kuid lõbureisid küll hetkel mõistlikud pole. “Ei lähe ma kuskile, kodus on kõige parem olla,” selgitas teine. “Maailm ei jää seisma, kui reisid jäävad tegemata. Me ju kõik tahame reisida, leida uusi elamusi jne. Aga hetkeseis on paraku selline,” tõi välja Marika ja avaldas lootust, et varem või hiljem hajub ka meie väikese Eesti kohalt see murepilv.