Prokuratuur kasutab kuriteo matkimisel narkootikumide asemel ka maitsvat ja soodsat hiina kapsast. Mis see täpsemalt on?

Värske salatipoolise ihalejad märkavad ning tarbivad talve- ja kevadkuudel kindlasti toidukilesse pakitud hiina kapsa kas terveid või poolitatud lehekoonuseid.

Väljakaevamistel saadud seemneleiud tõestavad, et seda taime kasvatati Hiinas juba ligi 6000 aastat tagasi ning seal on see köögivili tänini väga populaarne. Ühes iidses Hiina vanasõnas on teda lausa aedviljade kuningaks kroonitud. Samuti on selle taime õrnamustriliste lehtede motiive kasutatud Hiina tarbekunstis.

Hiinast levis tema kasvatamise komme ka teistesse Aasia maadesse. Euroopasse jõudis loo põhitegelane alles XIX sajandil, möödunud sajandil toimunud kiire üleilmastumine laiendas selle köögivilja kasvatus- ja kasutuspiire sisuliselt üle kogu maailma.

