Proviisorid: koroonaviirusega on nagu pimesoolepõletikuga - see ei kao ära lihtsalt uskumise järel

Selle nädala ainuke positiivne uudis tundub olevat see, et perearstide juurde palub end vaktsineerimisest ära ütlejate asemele kirja panna järjest enam inimesi. Nad on valmis kohe startima, kui vaktsiiniannus kipub üle jääma.

Pöördume selle looga nende kõhklejate poole, kes ehk sooviksid oodata ja vaadata, kuidas kulgeb juba vaktsineeritute elu. Me ei kirjuta seda juttu vaktsiinivastastele. Vandenõuteoreetikuid, kes omistavad koroonavaktsiinile imetabaseid toimeid – näiteks võimalust elanikkonna kiibistamiseks –, ei proovigi me veenda.