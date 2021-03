Võitlus haistmismeele eest: “Hommikul tõstan oad nina alla ja ütlen endale, et see on kohv!”

Viiruse sai naine oma mehelt, kes pidi ühes ametiasutuses oma järjekorda oodates veetma tund aega kitsas ja rahvast täis ruumis. Mees põdes kolm päeva ja paranes probleemideta.

Naisel nii lihtsalt ei läinud.

“Algas kergelt , aga see jäi vinduma. Köha oli kohutav. Köhisin lausa lämbumiseni. Ühel ööl tekkis õhupuudus, suutsin aknani minna ja selle avada ja siis sundisin ennast sügavalt hingama. Paanikas hingad ju nagu kala kuival lühikeste tõmmetega. Surmahirm oli. Sain õnneks hingamise uuesti korda,” kirjeldab ta.

Niipalju jõudu ei olnud, et hüüda appi meest kõrvaltoast või kutsuda kiirabi.

Arstid on hoiatanud, et COVID-19 on salakaval, sest kui muidu peaks peale esimest nädalat kergemaks minema, siis see haigus või sel ajal uue löögi anda. Nii ka läks.

“Kaheksandal päeval kadus plaksust haistmine. Kell 8 õhtul. Kolm nädalat ei tundnud miskit lõhna,” räägib naine.

Ei tundnud ta jõulude ajal hapukapsaid keetes, et neil mingigi lõhn oleks ega muudki. Kuna ei lõhnad ei taastunud, soovitas perearst hakata neid uuesti tundma õppima ja tuleb välja, et selleks on omaette kava täiesti olemas. Lisaks annab perearst nõu, kuidas tulla toime sümptomitega ja mida teha tujutuse ja kurnava väsimuse korral.