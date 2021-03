Paljudes vanusegruppides on nakatumine või uute juhtude juurdekasv pidurdunud. Viimase kahe nädalaga on kiiresti kasvanud aga nakatunud laste hulk: väikelaste (0–4 aastat) seas 102% ja 5–9aastaste seas 31%.

Riigiinfo telefoni 1247 vabatahtlike sõnul on suurem nakatumine toonud kaasa, et vanemad helistavad ja küsivad, mida teha, kui õpetaja lubab last lasteaeda või kooli viia ainult negatiivse testitulemuse esitamisel.