See minust paar aastat vanem mees, mask ees, tahtis Rapla Selveris pisut juttu ajada. Kui me muud jutud kunagi mu isaga koos töötanud mehega räägitud saime, ütles ta, et pean kirjutama riigikogu liikmete palgatõusust. Lugesin siis nüüd minagi rahvusringhäälingu portaalist uudist „Tippametnike ja -poliitikute palk tõuseb aprillist umbes saja euro võrra”.