Soome-ugri rahvastepere mitmekesisuses on tema jõud: et mõtleme ühtviisi, on meil kerge üksteist mõista; et erineme, on meil, millest rääkida, millega üksteise kultuuri rikastada. Nii on omal ajal arutlenud keeleteadlane Paul Ariste.

Aga mis teeb ühest rahvusest rahvuse – kas veri ja geenid või kultuur? Milliseid teid pidi jõudsid näiteks marid, udmurdid, mordvalased ja teised soomeugrilased Eestisse? Kuidas nad siin elades vanu traditsioone hoiavad ja mismoodi kogukond omavahel suhtleb?