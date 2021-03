Fotokonkurss kutsub lapsi ja noori kalandust märkama

Pidlistamine ei eelda profikaamerat, nutitelefongi on tubli töövahend. Väga oodatud on meeleolu- ja tegevuspildid ning põneva kalandushetke tabamine fotosilmas. Ideede ammutamiseks võid vaadata kalanduse õppefilmi või külastada veebilehte kalateave.ee .

Konkursi peaauhinnaks on binokkel, teise ja kolmanda koha võitnuid premeeritakse meenetega. Silma jäänud fotod võivad koos autori nimega koha leida kalandusteemalistes trükistes või väljaannetes. Võitjad kuulutatakse välja ning auhinnad antakse üle oktoobris 2021.

Abiks kaluriameti väärtustamisel ja kalatarbimisel

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskuse koolitusspetsialist Ave Menets märgib, et meeleolukate fotode kogumise kõrval loodetakse konkursiga kutsuda noori siduma enda tulevikku kalandusega. Kaluriametis on uus põlvkond väga teretulnud, sest praeguste rannakalurite keskmine vanus küünib üle poolsajandi. Ave Menets meenutab ühe neljandat põlve rannakalurina töötava mehe sõnu, et teist nii head tööd polegi – saab töötada värskes õhus, omaenese tempos, lisaks hasarti ja adrenaliinigi.