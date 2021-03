Loodusel pole talve ärasaatmisega siiani kiiret olnud, narrib niisama. Ühel päeval rohetavad väljadel taliviljaorased, järgmisel päeval on need taas valge katte all peidus. Kui eelmisel aastal võis esimesi sinilillenuppe naistepäeva paiku leida, siis sel aastal looduses neid siiani näinud pole.