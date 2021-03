Oksjonil on 1,7 miljoni euro väärtuses metsa- ja põllukinnistuid Eesti eri paigus

Suurim oksjonil olev kinnistu on 60-hektariline Suurejuhani kinnistu Harjumaal, Saue vallas. Kinnistu alghind on 186 000 eurot.

Kõigist oksjonil olevatest kinnistutest 8 on alghinnaga 10 000 eurot või soodsamad, mis on sobilikumad just alustavale metsaomanikule, kel on plaan teha oma esimesed sammud metsanduses ja teha tutvust metsakasvatuse rõõmudega. Soodsaim oksjonil olev metsakinnistu on vaid 3700-eurose alghinnaga 1,05 ha Soku metsakinnistu Pärnumaal.