PUIDUTURU HINNAÜLEVAADE | Kasepaku ja -palgi hind tuleb tipust vaikselt alla

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes ongi kuusepalk rohkem kallinenud (standardpalk 6%, peenpalk 4%). Männipalkide hinnakasv jääb ühe-kahe protsendi ümber.

Eelmise aasta märtsiga võrreldes on hinnad palju kõrgemad. Männipalgid on kallinenud ligi 18% ja kuusepalgid ligi 16%. Eurodes tähendab selline hinnakasv männipalgil 13,3 €/tm, männipeenpalgil 12,4 €/tm, kuusepalgil 10,9 €/tm ja kuusepeenpalgil 10,3 €/tm.

Lehtpuu jämesortimentidest on kõige märgilisem kase jäme­sortimentide odavnemine, mis on nüüd absoluutsest tipust vaikselt allapoole tulnud. Kuuga odavnes kasepakk 2,3% ja kasepalk 5,6%. Haavapalgi hinnalangus oli 2%. Lepapalgi hind kasvas keskmiselt 1,2%.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hinnalangus kasesortimentide juures palju suurem (pakk odavnes 12,2% ja palk 12,4%). Haava- ja lepapalgi hinnalangus oli ligi 2%.

Mullusega võrreldes on kasepalk kallinenud koguni 12,7%. Teiste sortimentide hinnakasv on väiksem (kasepalk 4%, haavapalk 3,2% ja lepapalk 4,4%). Seega on kasepakk kallinenud 12,8 €/tm, kasepalk 2,7 €/tm, haavapalk 1,4 €/tm ja lepapalk 1,8 €/tm.

Paberipuiduturul oli ainsaks oluliseks muutuseks kuusepuidu 2,2% odavnemine.

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on okaspuusortide hinnad olnud languses ja lehtpuusortide omad kasvus. Hinnamuutused ei ole olnud märkimisväärsed, kui jätta kõrvale kuusepuidu 4,1% odavnemine.

Aastataguse ajaga on kasepuit kallinenud 5,9%. Haavapuit on odavnenud 10,4%, kuusepuit 8,6% ja männipuit 2,9%. Seega teenib kasepuitu müües tänavu tihumeetri kohta 2,35 eurot enam. Haavapuidu müügil on tulu 3,75 eurot, kuusepuidul 3,1 eurot ja männipuidul 1 euro väiksem.

Paraku jätkus küttepuidu hinna pikk langustrend ka märtsis. Kukkumine ei olnud küll suur (0,7%), kuid hind ongi juba ülimadal (23,55 €/tm). Viimati oli hind niisugune 43 kuud tagasi.

Kolme kuu taguse ajaga hindu võrreldes on langus 6,6% ja aastataguse ajaga 10,4%. See tähendab, et küttepuidu müügil on tänavu tulu 4,15 €/tm väiksem.

