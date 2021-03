Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Olen kuulnud, et käsunduslepinguga töötaja saab töötasu hüvitist ainult nii, et tuleb muuta käsundusleping tagantjärele töölepinguks, seda peab tegema tööandja. Sel juhul on tööandjal võimalik ka töötasu hüvitist küsida. Sellist võimalust kasutasid paljud tööandjad ka eelmisel kevadel.