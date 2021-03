Vaktsineerimata toidutootjad võivad nakatudes Eesti nälga jätta

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kõigepealt jäi haigeks karjak, siis lüpsja, osad inimesed olid karantiinis – suurte raskustega sai neid asendatud,” rääkis Lääne-Virumaa põllumees, Voore farmi juhataja Indrek Klammer.

“Hoiame hinge kinni, et farm täistabamust ei saaks ning kõik isolatsiooni ei peaks jääma. 12 asjatundlikku ja kogenud töölist on korraga võimatu asendada ning sead jäävad söötmata,” seakasvataja Aare Kalson.

Ainus, mis annaks kindlust, et ettevõtted edasi saaks toimida, oleks vaktsineerimine. Saksamaal on põllumehed kuulutatud eesliinitöölisteks, kes peaksid oma vaktsiini saama kätte lähikuudel. Kuidas on lood Eestis?