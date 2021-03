Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Istun täna hommikul kella kuuest saati laua taga. Ausalt öeldes ei ole see enam meedikutöö, me oleme sisuliselt koroonasekretärid,” ütleb Kehra tervisekeskuse perearst Maire Post. Dokumentide vormistamine — ravilood, terviseameti teatised, töövõimetuslehed, analüüsid ja saatekirjad — võtab väga palju aega.

Arstide telefon heliseb vahetpidamata, inimesed ootavad teinekord tunde, et pääseda liinile.

“Mina olen täna lõunaks teinud viis saatekirja testimiseks, teised arstid ilmselt sama palju. Õed tõenäoliselt rohkemgi. Me oleme kogu aeg telefonitoru otsas. Nakatunud ei saa ju kohale tulla, vaid vajavad telefonitsi nõustamist ja juhendamist,” selgitab Post.

Kehra keskväljakul inimestega rääkides selgub, et kõik on põdenud haigust kas ise või nimetavad kohe pereliikme või sõbra, kes on positiivse testitulemuse saanud.

Anija valla elanik Oksana Gorodievits põdes koroona läbi oma 11-liikmelise perega. “Meil on üheksa last. Ilmselt keegi tõi viiruse koolist. Päris hull kogemus oli.”

Vallal ametlikku teavet nakatunute kohta pole, aga teadaolevalt sai viiruse hoogne levik alguse suurematest töökollektiividest.

“Perearstid on väga ülekoormatud. Ma ei julge neile isegi helistada, et uurida, kuidas läheb,” tunnistab Anija vallavanem Riivo Noor. Tema sõnul hakkas viirus jõudsalt levima veebruari teises pooles.