Hindrek Riikoja: Eesti võib nälga jääda

Kirjade järgi on Eestil olemas strateegiline toiduvaru, mida haldab maaeluministeerium. Praktikas on see sortiment ja kogused sellised, et elanikkonda sellega kriisiolukorras toita ei ole võimalik. Aeg-ajalt võtab mõni minister teema ette, kuid kõik katsed vähegi arvestatavat toiduvaru luua on jäänud rahapuuduse ja tegutsemistahte taha.

Ainus, kel on olemas vähegi tõsiselt võetav toiduvaru, on kaitsevägi. Laiem avalikkus sellele kindlasti loota ei saa, sest kogu kaitseväe tegevus on suunatud kriisiolukorras Eesti kaitsmisele.