Nii koroonaeitajad kui ka -entusiastid, pidage palun meeles, et see on meditsiiniline probleem. Ususõdade pidamine selle lahendamisele kaasa ei aita.

Pandeemia on kole ja katsume teha kõik võimaliku, et sellest ruttu lahti saada. Kui keegi aga varjab oma surmahirmu õõnsa entusiasmiga, rääkides, et vabaduste piiramine ja maski kandmine on uus normaalsus, siis ei pööra see skeptikuid kuidagi nendega samasse usku.