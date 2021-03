Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Täna panen pikalt, homme on lühem ja ülehomme vaba,” raporteeris naine.

“Kui sul homme õhtul veel jaksu on, siis äkki tuled mulle appi,” tegi mees ettepaneku. “Mul on vaja korteris veidi naiselikku pilku, noh, et mis värvi kardinad ette riputada ja milline padi peaks sohvanurka sobima. Ma pakun pärast kohvi ka.”

No milline naine siis ei tahaks korterit sisustada! Enda teadmata oli Raido tabanud naelapea pihta. Lenne oli rõõmuga nõus.

Raido võttis eelolevat õhtut tõsiselt.