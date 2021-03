KÜSITLUS | Kas toetate epideemiatõrjel riigi sunnimeetmeid?

Riigikogus on arutusel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise eelnõu (347 SE). Muu hulgas annab see riigiasutustele suuremad õigused inimeste kohustamiseks epideemiatõrje abinõusid järgima. Küsime lugejatelt, kui kohased need riigi sunniabinõud teie arvates on?

Maaleht

91