Piret Tali kaasaja leinakultuurist: “Onu ilmus matusele, urn tädiga Maxima kilekotis"

Ühe jalaga oleks nad veel nagu elavate riigis, teisega juba surnute omas. Kõik on leppinud faktiga inimese lahkumisest, ent seda lõplikku riitust ja üleminekut ühest ilmast teise pole toimunud. Mõnes rohkem traditsioonide kütkeis elavas kultuuris oleks niisugune variant ilmselt ennekuulmatu. See tooks kaasa masendavalt palju halba karmat ja needust, häda ja viletsust.

Nüüd, enne ülestõusmispühi, kui räägitakse palju surmast ja ülestõusmisest, tekib suisa esoteeriline küsimus, et kas need kadunukesed, kes jäävad ilma jumaliku või ilmaliku talituseta mulda sängitamata ning urnis riiulil oma matmisaega ootavad, jäävad seniks mentaalselt kahe maailma vahele pendeldama?

Ärasaatmised on nüüd muutunud kammerlikeks, perekondlikeks. On videosillad ja pitsasöömised. Kaugemad leinajad mälestavad pigem mõttes. Leinajat kohates pannakse nüüd käsi südame kohale, ei surutagi, ei kallistata.

Talupojakultuuris oli vana ja väärika inimese lahkumine sündmus, mis raputas kogukonda, aga linna- ja industriaalkultuuris see nii pole. Enam ei ole avatud kirst rehe all, ei saadeta seda ära kodunt ega lõigata talu piiril riste ristipuusse, et kadunuke jääks surnute poolele ja kalmuilma.

Ära jäävad peiedel kuulatud meenutused ja kõned. Kadunukese pilti ja tühja taldrikut peielauas näeb ehk kõige lähem perekond. Aga teistele jääbki markeerimata paus, katkestus lõputult voogavas eluringis. Kaob inimene ja kadumas on ka sündmus, mille käigus me teised pühitseme kadunukese elatud elu ja näitame üles oma viimast austust.

On siis tõesti tuhastamine muutnud leinajate seose kadunukesega ebaisiklikumaks? Kremeerimine on murdnud selle inimnäolise lahkunuga olnud sideme. Teise orgaanilisse mateeria vormi valatud keha oleks nagu vähem see, keda mäletame inimesena. See päris inimene oma kummaliste naljadega ja armsate soovide, iselaadsete tahtmiste ja uskumustega on kadunud. Subjektist on saanud objekt.

Usun, et nemad pole sugugi ainsad, kelle pereliige ootab elutoas, kuuris või garaažis seisvas urnis kannatlikult oma aega, et mulda sängitatud saada.

Rutatakse lisama, et oleks ju vastutustundetu rahvas viiruseajal kokku ajada. Vanaema oleks ju ikka kõiki tahtnud ühise laua taga näha. Kindlasti on neil õigus. Vaevalt oleks väärikale daamile meeldinud krematooriumi kõrval kiletelgis korraldatud pappnõudega kohvilaud.

“Kuhugi ei saanud, veel ei saanud. Nimi on hauaplaadil, tseremooniat pole olnud,” vastavad nad pisut häbelikult. “Seisab ta meil siin urniga riiulis. Ootab oma aega, et kõik saaks üle maailma kokku tulla ja ta maha matta.”

Viiruseajal (või juba varemgi?) muutunud matusekultuur aga nagu jätaks kõik otsad lahti. Kuidagi poolikuks jääb see protsess, mis algab šokeeriva surma­teatega ning kestab leina läbielamisest kuni lõplikkust tunnistava kurva ja kibeda muldasängitamiseni. See on veninud ebamääraseks oma piiritlemata finaaliga kusagil kauges tulevikus: “kui olud muutuvad”. Nagu mingi lõputa kurbmäng.

Isegi kui need tavapärased riitused on olnud praktikas seotud sellega, et kadunuke puht orgaaniliselt kaua maamunal ei saa vastu pidada ja ta tuli aega viitmata mulda sängitada, oli selles ka puhtvaimselt ikkagi oma iva. Oli lõpetatus.

“Onu ilmus matusele, urn tädiga Maxima kilekotis. Oli veel enne väikese tirbitski võtnud – ime, et ära ei kaotanud,” ohkab sõber. “Ma ei tea, mida tädi sellest kilekotist oleks arvanud, aga katafalki ju ka ei telli.”

“Oi, vanatädi läks meil hooldushaiglast ja ootamatult koroona tõttu,” kurdab tuttav memmeke. “Ta oli omale ammu matuseriided välja valinud, vaatas ja silitas neid ikka. Ta ise oleks kirstumatust soovinud. Aga seal otsustati ta kremeerida, ikkagi viiruseoht. Siis jäid need riided meile kätte, matsime need koos urniga maha.”

”Puhas” surm

Tänapäeval on surm ja surnu eemaldunud kodust ja kogukonnast. Kõik on lahendatud erinevate teenusepakkujatega, kelle ärilise mõtlemise küünilisus kohati kriitikat ei kannata. Minulgi on tulnud elus surnupesemise ja korda sättimisega tegeleda, aga nüüd seda vaevalt enam keegi kodus teeb. Vaid Eesti traditsioonilisemates kultuurides lauldakse ja itketakse kodus mitu päeva, matusteni kadunukest mälestades. Ka Kihnus on õnnestunud seda kogeda ning osaleda Võrumaal mitmepäevasel ärasaatmisel.

Olen lähedaste matuseid korraldades korduvalt mõelnud, et kas teenusepakkujad mõtlevad tõesti, et leinaja on minetanud igasuguse terve mõistuse ning valmis silmagi pilgutamata alla kirjutama igale utoopilisele arvele, sõltumata sellest, mida pakutakse.

Surm linnakultuuris oleks nagu “puhas”. Kängitsetud steriilsetesse haiglakeskkondadesse ja viisakalt ümber öeldud “ärasaatmissaalidesse”. Siin pole enam seisatamist matuserongiga koduväravas või perekonna hauaplatsi.

Linlikud matusekombed on üks kummaline tuletis ateismiaja arusaamadest, tavanditeenuse viisakast läbiviimisest ning kirikliku talituse mugandamisest. Leinamaja kellalöögid oleksid nagu kiriku omad ja pole ka. See pole enam Gustav Suitsu kerkokell, kus lööja on su oma lell.

Näib, et nüüdsed noored on jäetud oma lapsepõlves kõrvale ka matustest. Võimalik kirstumatus on muutumas järjest haruldasemaks ning isegi šokeerivaks kogemuseks.

“No milleks see avatud kirst,” ahastas üks neiu enne elu esimesi matuseid. “Ja milleks pildistamine matustel, ma tahan seda inimest elavana mäletada. Ma ei taha nutetud näoga pildile jääda.”

Samas on see soov mõneti paradoksaalne, sest ilmselgelt on ju tegu surnud inimesega. Kui ta surnud poleks, poleks ilmselt ka matuseid ega vajadust arutada, et kas pildistada või kirstu avada või mitte.

Uue aja lein kätkeb end pigem virtuaalsusesse, kus ilmuvad mälestusvideod, fotod, mälukatked. Lihtne ja puhas. Samas tundub, et virtuaalselt pärivad paljud kadunukesed igavese elu. Sest iga kord, kui näen Facebooki teatamas mõne ammu lahkunud sõbra sünnipäevast ning sinna kokku voolavat õnnitlustetulva, siis tundub, et see surm oligi ainult halb unenägu, paralleelreaalsuses elab ta igavesti ning isegi peab ju sünnipäeva. Milleks siis veel need matused?

