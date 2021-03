Distantsõpe – kas kooliõuduse lõpp või lõputu digiõudus?

Aga muidugi vaatan, et seekord on rohkem arvuti taga istumist, mis hästi ei sobi. Laps väsib seal 15-20 minutiga ära. Üldjuhul väga paljut ka teemast, millest loeng on, ei mäletata, ei süveneta. Kui me sama teema 10-15 minutiga ise läbi arutame, siis on see selge, et ka päevi hiljem laps teab sellest midagi.