Eesti ja Aafrika

ÜRO Julgeolekunõukogu (JN) ajutise liikmena peab Eesti tihti tegelema Aafrika küsimustega: pooled JNi kohtumistest on just sellest kontinendist, 69% JNi resolutsioonidest Aafrika-teemalised. Ka Eesti ise on otsustanud, et aeg on Aafrikale tõsisemat tähelepanu pöörata.