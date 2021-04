Eestis tekitab lumiseen kõige rohkem peavalu põllumeestele, sest tegu on kõrreliste talvitumishaigusega. Haigestuda võivad rukis, talioder ja kõrrelised heintaimed. Nendest viimastest taimedest leiamegi seose, miks see haigusetekitaja on ohtlik murule. Muru aga ongi ju enamasti segu kõrrelistest heintaimedest.

Lumiseen elutseb mullas, ning kui juhtub olema soodne talv – lumi tuleb külmumata maale ning lumekiht on väga paks –, polegi haigestumiseks rohkem tarvis.

