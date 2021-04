Kus lasta kasemahla või oodata hunti? Eestimaa looduse hüved pandi kaartidele

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kokku on kaartidele kantud ligi 30 looduse pakutavat hüve ehk ökosüsteemiteenust.

“Laias laastus on ökosüsteemiteenused jagatud kolmeks,” selgitab loodushüvede kaardistamisega tegeleva projekti ELME juht, keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Madli Linder.

Ühe hüvede grupi moodustavad varustusteenused, millel on selge kasutusostarve ja mille väärtust on üsna lihtne ka rahas mõõta. Siia alla kuuluvad näiteks puit, marjad, seened, kasemahl, looduslikud söödavad taimed, ulukiliha, aga ka loomasööt ning põllukultuurid.

“Teine grupp on reguleerivad ja säilitavad teenused ehk silmaga nähtamatud hüved nagu süsinikusidumine, mürasummutamine, üleujutuste puhverdamine, elupaikade pakkumine, tolmeldamine – need teenused on vajalikud meie elukeskkonna hoidmiseks ja säilimiseks,” tutvustab Linder.

Kolmandasse gruppi kuuluvad kultuuriteenused ehk need hüved, mis on seotud looduses puhkamise, vaba aja veetmise ja vaimse heaoluga.