Eesti karud virguvad tasapisi taliuinakust. Kust nad praegu süüa leiavad?

Kevadel taliuinakust ärganud karu püüab esmajoones keha kinnitada mõne raipega. „Need leiab ta kergesti üles lõhna järgi,“ tõdeb Jõgevamaa loodusemees Vahur Sepp. „Keerab nina vastu tuult, heidab kõhuli ja lihtsalt nuusutab mitu tundi — see on hea strateegia, sest ei pea energiat kulutama. Võib-olla haistab karu selle käigus ka inimest, aga mitte selleks, et teda ära süüa, vaid teadmiseks, et tuleb temast kaugemale hoida.“

Niimoodi pärituult appi võttes nuusutab karu läbi kogu oma territooriumi ja leiab üles kõik talvel hukkunud loomad-linnud.