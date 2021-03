Politseijuht Elmar Vaher: meie meeskonnal peab olema õigus rakendada sundi sellise paha inimese jaoks, kes ei allu reeglitele

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Sooja ilmaga on välikohvikute osas olnud segadus, et kui kohvikus või söögikohas kohapeal toitlustamine on keelatud, kas siis õues on kohvikupidamine lubatud, räägib Elmar Vaher. “Tegelikult ei ole. See on arusaadav, et ettevõtjad proovivad ja katsetavad ning võib-olla nad isegi ei tea, et see on keelatud. Aga me tuletame meelde ja need kohvikud siis ilusti ka kinni pannakse.”

Vaheri sõnul “inimene on ju nutikas, inimene on ju kaval. Ja tuleb ka tunnistada, et kohati inimene võib-olla ei teagi kõike, mis siis lubatud ja mis keelatud on”.

“Vajakajäämisi on sellega, mis puudutab erapidusid. Sellele on meil väga keeruline ka reageerida. Mis toimub kodudes, seda tegelikult me ju ei tea.”

