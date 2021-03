Aianduspoed kirjas peaministrile: palume tühistada kauplemispiirangud. Aiandusega tegelemine aitab kaitsta inimeste vaimset tervist

„Aiandusega tegelemine on hooajaline – kui kevadel taime ei istuta, siis on õige aeg möödas ja järgmine võimalus tekib alles aasta pärast. Paljud aiandustootjad on kasvatanud ette emadepäeva lilled, noortaimed, mida meie inimesed on harjunud ostma. Müügiks valmis on seemned, lillesibulad. Kõik see on hooajaline kaup. Tegemist pole uue kodumasina või ülikonna ostuga, mida saab edasi lükata. Kevadine müük (aprill-juuni) on lille ja noortaime kasvatajatele elulise tähtsusega, kolme kuuga tehakse ca 70% aasta käibest. E-kaubanduses ei ole kahjuks võimalik kõiki vajalikke elustaimi ja istikuid müüa. Kogu elavmaterjal, mis ette kasvatatud, hävineks, ning ettevõtjatel pole mingit võimalust suvel või sügisel oma olukorda taastada.”