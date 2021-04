Mine loovuta verd: veredoonoreid käib viiruse tõttu väga vähe

Kas inimesed ei julge koroonahirmus verd loovutama tulla? Eks minagi mõtlesin ja kaalusin mitu nädalat ja sain vahepeal kolm kutset, enne kui julguse kokku võtsin.

Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuse direktor Helve König tunnistas, et praegu on doonorite arv tulenevalt piirangutest veidi vähenenud ning piisava verekomponentide varu tagamiseks saadetakse doonoritele kutseid vastavalt vajadusele.

„Kuna plaaniline töö on piiratud ning verekomponentidel on ka oma säilivusaeg, tuleb koguseid üsna täpselt planeerida,“ selgitas ta lisades, et doonorid on endiselt TÜ Kliinikumi verekeskusesse oodatud.

Tallinnas asuva Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja-ülemarst Gulara Khanirzayeva ütles, et neil ei ole viimasel ajal doonorite külastatavus märkimisväärselt langenud. „Ootame ka edaspidi doonoreid vereloovutustele nii verekeskuse statsionaarsetes vereloovutuskohtades kui ka väljasõidu doonoripäevadele ja seda selleks, et hoida verevarud optimaalsel tasemel,” kinnitas ta. Sõltumata koroonaviiruse laialdasest levikust on haiglates patsiendid, kes vajavad vereülekandeid kas krooniliste haiguste, verejooksude, traumade vm põhjustel.

„Viimasel ajal oleme märganud, et on suurenenud vajadus doonoriverest valmistatud trombotsüütide kontsentraatidele ja seoses sellega oleme rohkem pöördunud meie afereesidoonorite poole tulla verekeskusesse loovutama just trombotsüüte,” rääkis ta.

Aferees on protseduur, mille käigus saab doonori verest koguda spetsiaalsete masinate abil vajalikku verekomponenti. Ülejäänud verekomponendid kantakse doonorile tagasi. Regionaalhaigla verekeskuses saavad afereesidoonorid loovutada kas vereplasmat või trombotsüüte ja plasmat.

Kuna afereesi protseduurideks sobivad doonorid, kes on vähemalt kaks korda verekeskuses täisverd loovutanud ja vastavad afereesidoonorite nõuetele, palutakse afereesidoonoriks soovimisest teada anda verekeskuse personalile. Rohkem infot afereesist saab lugeda verekeskuse kodulehelt.