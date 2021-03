Kehv ilm jätkub mõne päeva, kuid ülestõusmispühad tulevad mõnusalt kevadised

Muutus toimub pühapäeval, kui korraks saavutab ülekaalu kõrgrõhuala. Öö on küll veel valdavalt väheste miinuskraadidega, aga päeval tõuseb termomeetrinäit 6–10 pügalani ning vaid tuulepealsel rannikul on jahedam. Öösel läänekaarest puhuv tuul pöördub päevaks edelasse ja tugevneb, rannikul puhanguti 15 m/s. Ülestõusmispühad tulevad mõnusa kevadise ilmaga – vahelduva pilvisusega, sajuta ja mõõdukalt soojad. Üksnes lõuna- ja edelatuul tugevneb, kuid see toob ka soojema õhumassi. Õhuvoolu pöördumise põhjuseks on Norra merel süvenev ja esmaspäevaks üle Skandinaavia Läänemerele laienev madalrõhuala. Koos soojusega tulevad ka niiskus ja pilved ning nõnda võib sadu juba esmaspäeva õhtuks jõuda on Hiiu- ja Saaremaale.