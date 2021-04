RETSEPT JA ÕPETUS | Slaavipärane peedikali turgutab tervist

Hapendatud toiduainete söömisel saame juurde palju kehale, eelkõige soolestikule kasulikke baktereid, samuti vitamiine, orgaanilisi happeid jm. Eriti kasulik on süüa hapendatud tooteid antibiootikumikuuri järel.

Hapukapsas ja -kurk on kõige populaarsemad, kuid viimasel ajal on levinud ka teiste köögiviljade hapendamine. Fermenteeritud jookidest on enam levinud kali.

Pakun välja ühe huvitava ja maitsva joogi, mis on pealegi väga ilusa fuksiaroosa värvusega. Selleks on peedikali, probiootiline jook, mis on tervislik ning samal ajal ka maitsev. Peamine erinevus enam levinud hapendusviisidest on see, et enamasti kasutatakse hapendamisel soola. Slaavipärase ehk Vene peedikalja valmistamiseks kasutatakse suhkrut või mett.

Usutakse, et peedikali aitab kõrge vererõhu ja aneemia puhul, korrastab ainevahetust ning mõjub soodsalt seedimisele. Samuti aitab kõhukinnisuse puhul ja eemaldab maksast toksiine ning teda on lausa nooruse eliksiiriks kutsutud.

Siinkohal tasub tähele panna, et peedimahl ja peedikali on siiski kaks erinevat jooki. Kuigi mõlemad on pärit punapeedist, siis erinevalt mahlast sisaldab kali fermenteerimise käigus tekkinud probiootikume.

Küll ei soovitata peedikalja juua neil, kes kannatavad neerukivide, põieprobleemide või podagra käes. Samuti ei mõju kali hästi reumatoid­artriidi ja kõrvetiste puhul.