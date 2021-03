Läänemaad tabanud sissemurdmiste laine sai lõpu: politsei pidas kinni kolm meest

Viimase kahe nädala jooksul on politsei saanud kokku viis teadet vargustest Kullamaal, Martnas, Paliveres ja Ristil. Ukse lõhkumise teel murti Kullamaal ja Martnas sisse kauplustesse, kust varastati alkoholi ja sigarette, ning Paliveres töökotta, kust varastati 240 liitrit diislikütust.

Sel nädalal teatati politseile, et Ristil Lihula maanteel on lõhutud kohviku uks ja vargad on endaga kaasa viinud alkoholi, jõujooke, snäkke ja kassast sularaha. Sarnane teade laekus politseile ka kauplusest Haapsalu maanteel.