MAALEHE ARHIIVIST | Ita Ever: Armastan šokolaadi, viskit ja põhjamaa mehi

„Maalehest“ leian ma enda jaoks kõigepealt seda hüva nõu. Ja siis mulle meeldib see huumorinurk, mis teil on. Minu meelest annab see leht täieliku ülevaate elust ja poliitikast ja maaelust… ta on kompaktne leht. Ma saan sealt enda jaoks nagu kohe kõike. Mäletan, kui ilmusid esimesed numbrid, sõitsime just pojaga Hiiumaale. Ja siis me lugesime ta algusest lõpuni läbi, viimase kui ühe artikli. See tundus nii kosutav kuidagi.

Üldiselt ma olen suur lehelugeja. Mul on mõned lehed tellitud, mõned ostan. Lähen õhtul pärast etendust koju, teen endale teed või kohvi, ja siis ma loen lehti. Ma saan sellest nagu mingi laengu.

Kas raamatulugemiseks ka aega jääb?

Viimasel ajal vähe. Ei oskagi vastata, miks. Kas olen muutunud kärsitumaks? Aga mida ma loen, on muinasjutud.

Ma olen suur muinasjutulugeja. Mul on päris korralik kollektsioon muinasjutte. Seal ma satun nagu teise maailma. Mulle meeldib muinasjuttudes see, et headus võidab alati kurjuse. See minu jaoks kuidagi mõnus ja ma loen neid suure naudinguga.

Paljud näitlejad on niisugused, lapsemeelsed, teistmoodi, kes ei tee endale probleemi igapäeva pisiasjadest. Ilmselt on see elukutse märk. Nad on lihtsalt sunnitud muuga tegelema, neil on jällegi vaja üks uus kuju luua, üht uut inimest hakata sünnitama, luustikule liha peale kasvatama, ja praktilised majapidamisasjad otsekui taanduvad. Teisiti ei saa, kui sulle öeldakse, et tuleb mängida näiteks vihmaussi või kilki.

Te ei pea ennast praktiliseks inimeseks?