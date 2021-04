Saame tuttavaks: aasta kalandusteo nominendid

Eesti Kalastajate Seltsi vabatahtlik kalakaitse on võimas organisatsioon, mis ühendab Eestimaa loodusest ja kaladest huvitatud inimesi üle riigi. Kokku on vabatahtlikke kalakaitsjaid üle 400 ja töö käib nii mandril kui ka saartel.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus ütleb, et tegemist on ühe suurema mõjuga rahvaalgatusega viimase kümne aasta jooksul, mis Eesti kalanduses tehtud on. „Vabatahtlike kalakaitsjate töö on Eesti kalade jaoks väga oluline ja on suurt lugupidamist vääriv, et kogu initsiatiiv on tulnud n-ö alt üles, inimestelt endilt,” rõhutab ta.

Vabatahtlike kalakaitsjate panus on kergesti nähtav ja mõõdetav. Töö käib paljudel jõgedel üle Eesti – olgu siinkohal mainitud näiteks Purtse, Kunda, Toolse, Selja, Valgejõgi, Pirita, Vasalemma, Vääna, Keila, Vihterpalu, Piirsalu, Pärnu jõgi koos lisajõgedega ja kõik Saaremaa jõed. 2020. aastal tehti algust ka haugi kudeaegse rahu tagamise pilootprojektiga, mis läks edukalt. Vabatahtlikest on palju abi riikliku kalakaitse ehk Keskkonnaameti jaoks, sest neid, kes näevad ja kuulevad, on kümneid kordi rohkem kui riiklikke inspektoreid. Tegemist on hea näitega „igaühe looduskaitsest”.

2. Matsalu rahvuspargis asuva Teorehe järve paisregulaatori ehitamine haugile soodsate kudetingimuste tagamiseks

Teorehe järve puhul on tegemist kevadise ajutise rannajärvega, mis on üks tähtsamaid Väinamere haugi koelmualasid. Praegustel heitlikel kevadetel on paraku suurvee periood paljudel aastatel niivõrd lühike, et suurem osa koetud haugimarjast ja koorunud maimudest jäävad kuivale ning hukkuvad enne, kui jõuavad merre liikuda.