Selveri juht: oleme hüpanud üle oma varju, et poode lahti hoida. Vajame vaktsiini

Seepärast pean vajalikuks teha vaktsineerimine võimalikult kiiresti kättesaadavaks kogu toiduga varustamise ahelale farmist kuni kaupluseni. Kriitilise tähtsusega on kaupluse lahtiolek neis piirkondades, kus ongi ainult üks pood. Kui kaupluse uksed on suletud, satub suur hulk inimesi kiiresti sõltuvusse kohaliku omavalitsuse ja riigi abist.

Viimase aasta jooksul oleme korduvalt hüpanud üle omaenda varju, et kauplusi koroonakriisist hoolimata lahti hoida. Meiegi 72 kaupluse kollektiivis on olnud viirusega nakatunuid ja mõistagi on sellega seoses mitmed kolleegid pidanud eneseisolatsioonis olema. Haiguse või isolatsioonikohustuse tõttu eemal olnuid oli tarvis asendada. Tööd on tulnud ümber korraldada väga palju kordi – aga meie raskused ei ole suuremad kui mujal ettevõtetes.

Kauplusetöötajate kanda on eesliinil olemise raskus. Julgen seda sõna nüüd kartmatult kasutada minu vaprate ja professionaalsete kolleegide töö olemuse kohta. Eluga hakkamasaamine pandeemias sõltub ka müüjate ja teenindajate valmidusest tööle tulla ning tööd nakkusohutult korraldada.