Poliitikute soga läbipaistvaks!

ARKADI AVERTŠENKO

Kõik me kannatame lollide pärast. Kui teile kunagi antaks valida, kellega te tahate asju ajada, kas lolli või petisega, valige petis. Petise vastu võivad teid aidata kujutlusvõime ja kogemus ning isegi seadused võivad teid kaitsta. Koguni kavalusest on abi, kui kasutate seda petise kavaluse vastu. Vähemalt on see omamoodi aus ja väärikas vaidlus.

Aga mis aitab teid lolli vastu? Te ei tea viimasel hetkelgi, mis talle järgmisena pähe võib tulla. Ta võib sulle katuselt selga sadada, jalge ette viskuda, hammustada või embusse haarata – kes küll oskab mõista lolli tumeda psüühika saladusi.

Petis on nagu matemaatika, mis allub tuntud seadustele, loll aga on nagu loterii, mis mingitele seadustele ja süsteemidele ei allu.