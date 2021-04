Metsandusprofessor John A. Stanturf: säästev ja aktiivne metsamajandamine toob tohutut majanduslikku ja keskkondlikku kasu

Vastandumine puidu energiaallikana kasutamisele käib tihti käsikäes üleüldise vastumeelsusega metsade aktiivse majandamise suhtes, mis hõlmab igasugust raiumist ja puidu kasutamist. Kliimadiskussioonides öeldakse, et elus puu on väärtuslikum kui surnud puu. See hästi kõlav lause aga ignoreerib kaht põhitõde: esiteks, metsad on dünaamilised, mitte staatilised, ja teiseks, meie kõige kliimasõbralikum tulevik on biomajandus või ringmajandus, mis asendab fossiilse süsinikupõhise energiatootmise taastuvate (sh taimsete) allikatega.

Häiringud on loomulik osa metsade elutsüklist, ning mida vanemaks saavad puud, seda vastuvõtlikumad on nad kahjuritele, haigustele ja kliimamuutustele. Seega ei taga metsade puutumata jätmine, et süsinik puudesse igaveseks jääb.